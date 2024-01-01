Максим Артамонов В Кудымкаре похоронят погибшего в СВО штурмовика Виталия Гаинцева Его убили в конце ноября прошлого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель Коми-округа Виталий Гаинцев. Об этом местная администрация сообщила на официальной ВКонтакте.

Он был убит 28 ноября 2023 года, однако об этом стало известно только недавно. Подробности его гибели власти не разглашают.

Виталий Гаинцев родился в с. Ленинск Кудымкарского района Пермской области 8 ноября 1986 года. В прошлом году отправился на спецоперацию в качестве добровольца в составе штурмового взвода.

Прощание с погибшим состоится завтра, 26 января, в его родном селе.

Как ранее писал «Новый компаньон», 26 января также похоронят жителя Осы Виталия Кобелева, погибшего в начале января под Кременной. У него остались жена и сын.

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