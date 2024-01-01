В ходе СВО под Кременной погиб житель Пермского края Виталий Кобелев Похороны состоятся в Осе 26 января Поделиться Твитнуть

Виталий Кобелев

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В ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Осы Пермского края Виталий Кобелев. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Осинского округа. Мэрия и дума Осинского городского округа выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Как рассказали в муниципалитете, Виталий родился в Осе, окончил школу № 3. Служил в Вооружённых силах РФ, был старшиной. После армии женился, у него родился сын. Работал в строительной отрасли. Увлекался боевыми единоборствами.

Известно, что военнослужащий был убит в боях под Кременной 9 января 2024 года. Прощание с бойцом состоится 26 января в Осинском центре культуры и досуга на ул. Горького, 71. Начало панихиды в 12 часов.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб уроженец Соликамска 53-летний Владимир Разумовский. Прощание с военнослужащим проходит на родине сегодня, 25 января.

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