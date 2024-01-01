Стало известно о новой схеме мошенничества на финансовом маркетплейсе Поделиться Твитнуть

Появилась новая схема мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к оформлению кредитов на российских граждан на финансовом маркетплейсе «Банки.ру», Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в индустрии кибербезопасности.

Используя телефон, злоумышленники сообщают потенциальным жертвам о предполагаемом письме, которое якобы поступило на их имя в МФЦ, называя реальный адрес центра. Затем злоумышленник предлагает направить письмо на адрес прописки, убеждая жертву, что на её телефонный номер придёт код подтверждения отправления. На самом деле это код-подтверждение регистрации на «Банки.ру».

После получения кода для входа на сайт злоумышленник может подать заявку на получение кредита или микрозайма. Далее он может общаться с банком или микрофинансовой организацией от имени жертвы, от которой и подаётся заявление. Для подтверждения личности он, вероятно, будет использовать ранее утекшие персональные данные, включая данные паспорта, уже имеющийся номер телефона и полученный код подтверждения через методы социальной инженерии, а также электронную почту.

Пресс-служба «Банки.ру» подтвердила факт распространения такой схемы мошенничества и отметила, что финансовый маркетплейс придаёт особое значение информационной безопасности пользователей и постоянно улучшает технологии, а также всегда информирует своих пользователей о том, что код из SMS-сообщения ни в коем случае нельзя сообщать кому-либо.

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