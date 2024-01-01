В Пермском крае цены на бензин продолжили рост За неделю литр автомобильного топлива подорожал на 19 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 22 января средняя потребительская цена на автомобильный бензин в Пермском крае составила 55,98 руб. Это на 19 коп. больше, чем на 14 января 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 20 коп. — с 50,47 до 50,67 руб., АИ-95 — на 25 коп. — с 54,80 до 55,05 руб. Стоимость бензина АИ-98 осталась на прежнем уровне — 69,64 руб. Цена на дизель снизилась на 2 коп. — с 65,38 до 65,36 руб. за литр.

На данный момент в Пермском крае самые высокие цены на все марки автомобильного бензина и дизельное топливо среди регионов Приволжского федерального округа.

С 16 по 22 января 2024 года рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 24 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Дагестан (+1%).

Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 8 субъектах РФ, более всего — в Камчатском крае (-2,2%).

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