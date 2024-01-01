Максим Артамонов Пермский край будет участвовать в федеральном проекте по оздоровлению рек Он стартует в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В ходе заседания экономического комитета Законодательного собрания Пермского края министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрий Беланович анонсировал участие в новом федеральном проекте по оздоровлению рек. Об этом сообщает telegram-канал краевого парламента.

В частности, по данным министерства, с 2025 по 2030 год в России будет реализовываться новый федеральный проект, призванный оздоровить водные объекты. В проект по реабилитации бассейна Волги вошла Кама. В рамках проекта планируется построить и модернизировать очистные и берегозащитные сооружения. Также запланированы работы по дноуглублению рек.

Беланович пояснил, что реализация проекта запланирована на 2025 год, но важно подать заявку на участие уже в этом году.

Как ранее писал «Новый компаньон», в 2025 году в Прикамье стартует проект «Чистая Кама», направленный на экологическую реабилитацию реки. Этот проект будет включён в единый федеральный проект по оздоровлению крупных водных объектов России.

В связи с этим в июне прошлого года губернатор Пермского края поручил региональному министерству ЖКХ заняться проектированием очистных сооружений, а министерству природных ресурсов — проведением комплексного обследования акватории Камы.

О проекте «Чистая Кама» чиновники начали говорить ещё весной 2021 года, когда он был представлен врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России», экс-министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Кама — главный приток Волги, в её бассейне более 74 тыс. рек. При этом главная водная артерия Прикамья за десятилетия утратила свой природный потенциал ввиду загрязнения неочищенными бытовыми и промышленными стоками, затонувшими судами, объектами накопленного вреда, расположенными в водоохранной зоне и притоках.

Всего на территории Пермского края протекает более 29 тыс. рек.

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