В Пермском крае собираются провести комплексное обследование акватории Камы Губернатор дал соответствующее поручение профильным ведомствам Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

С 2025 года в Пермском крае стартует проект «Чистая Кама», направленный на экологическую реабилитацию реки. Планируется, что этот проект будет включён в единый федеральный проект по оздоровлению крупных водных объектов России. В связи с этим губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручения провести все подготовительные работы. Об этом он заявил на заседании краевого правительства.

Министерству ЖКХ Прикамья поручено заняться проектированием очистных сооружений, а министерству природных ресурсов — проведением комплексного обследования акватории Камы.

«Попрошу вас проработать вопрос, какие средства необходимы для этого, есть ли эти средства в министерстве. Если нет, то давайте принимать решение, потому что опыт реализации проекта «Чистая Волга» говорит о том, что чем больше регионы готовы к выделению федерального финансирования на строительно-монтажные работы, на ликвидацию различного рода свалок и поднятия судов с акваторий, тем большее им федеральное финансирование выделяется», — сказал Махонин, обращаясь к министру природных ресурсов Пермского края Дмитрию Белановичу.

О проекте «Чистая Кама» власти начали говорить ещё весной 2021 года, когда он был представлен врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России», экс-министру природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину и президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Кама — главный приток Волги, в её бассейне более 74 тыс. рек. При этом главная водная артерия Прикамья за десятилетия утратила свой природный потенциал ввиду загрязнения неочищенными бытовыми и промышленными стоками, затонувшими судами, объектами накопленного вреда, расположенными в водоохранной зоне реки и её притоков.

Всего на территории Пермского края протекает более 29 тыс. рек.

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