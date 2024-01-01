Андрей Стрельцов «Парма» в домашнем матче обыграла «Автодор» Пермская баскетбольная команда закрепилась на пятом месте турнирной таблицы Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В среду в Перми состоялась встреча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и саратовским «Автодором». Игра прошла с преимуществом хозяев площадки. Окончательный счёт 84:67 — в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Баскетболисты пермского клуба с самого стартового свистка играли уверенно и первую четверть оставили за собой — 28:19. Но к большому перерыву гости из Саратова смогли сократить отставание до пяти очков. Больше того, «Автодору» даже удалось сравнять счёт после большого перерыва, но затем последовал рывок 14:4 в «Пармы», который и стал решающим в матче.

Два игрока пермской команды внесли наибольший вклад в победу. Би Джей Джонсон и Ричард Соломон набрали по 22 очка. ​ Плюс к этому Джонсон сделал семь подборов, Соломон подобрал девять отскоков.

Это уже 14-я победа «Пармы» в 24 матчах текущего сезона. Пермский клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

​Уже 29 января в Минске состоится следующая игра «Пармы» в чемпионате.

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