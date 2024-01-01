В Пермском крае годовая инфляция в декабре выросла до 7,74% И превысила общероссийскую Поделиться Твитнуть

Годовая инфляция в Пермском крае в декабре 2023 года выросла относительно ноября до 7,74%. Об этом ТК ВЕТТА сообщили в Центробанке.

Это значение превышает инфляцию в Приволжском федеральном округе (7,19%) и в целом по России (7,42%). ЦБ указывает в качестве основных причин ускорения инфляции рост затрат производителей и поставщиков, а также статистический эффект низкой базы.

Согласно данным Центробанка, в декабре 2023 года годовой рост цен на продовольственные товары в Прикамье увеличился до 7,46% (в ноябре — 6,72%). Это связано с ростом затрат на логистику, упаковку, обслуживание оборудования и оплату труда производителей продовольственных товаров. Компании также вынуждены повышать зарплаты, чтобы сохранить и привлечь персонал. Например, птицефабрикам приходится тратить больше на импортные кормовые добавки и ветеринарные препараты, что увеличивает годовой рост цен на яйца. Рост мировых цен на какао приводит к увеличению затрат на сырьё у кондитерских предприятий, поэтому шоколад и шоколадные конфеты становятся дороже.

Кроме того, в декабре годовой рост цен на непродовольственные товары достиг 7,36% (в ноябре — 7,16%), основное объяснение — статистический эффект низкой базы. В декабре 2022 года предложение на рынке привело к снижению цен на смартфоны и пиломатериалы. Однако в декабре 2023 года предложение перестало расти, и поэтому годовое снижение цен на эти товары замедлилось.

В то же время, рост цен на услуги в декабре замедлился до 8,61% (в ноябре — 9,28%). Это обусловлено в значительной мере эффектом высокой базы, сообщили в Центробанке.

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