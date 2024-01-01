В здании минсельхоза Прикамья сработала пожарная сигнализация В минтербезе региона уже объяснили причину Поделиться Твитнуть

Бульвар Гагарина 10 / фото: domofoto.ru

В среду, 24 января, в Перми в административном здании по бульвару Гагарина, 10 сработала пожарная сигнализация. Люди начали покидать офисы. В министерстве территориальной безопасности Пермского края оперативно прокомментировали событие. В ведомстве заявили, что при проведении плановой проверки пожарной сигнализации произошло её ложное срабатывание.

«В настоящее время работниками организации, которая устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию в здании, проводятся работы по её отключению. Угрозы жизни и здоровью работникам и посетителям нет», — добавили в министерстве.

Согласно данным портала totadres, в офисном здании по бульвару Гагарина, 10 размещены министерство сельского хозяйства Пермского края, подразделения краевых минобрнауки и минздрава, Инспекция государственного технического надзора Пермского края, Государственная ветеринарная инспекция Прикамья, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Пермохота, Пермское представительство музея «Пермь-36» и пр.

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