Алёна Бронникова В Прикамье завершилась реорганизация «Автовокзала» в акционерное общество Правопреемником стала организация «Индустрия транспорта Пермского края» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал» завершило процесс реорганизации юридического лица в форме преобразования. Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, организация ликвидирована 23 января 2024 года.

Правопреемником указано акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края». Держателем реестра акционеров является АО ВТБ Регистратор, учредителем — краевой минтранс.

Генеральным директором АО «Интранс ПК» остался Игорь Вылеток, возглавлявший ПКГУП «Автовокзал» с марта 2021 года. Уставный капитал организации — 454,3 млн руб. Основной вид деятельности — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении.

О том, что в отношении ПКГУП «Автовокзал» запущен процесс реорганизации юрлица в форме преобразования, стало известно в декабре прошлого года. Центробанк 1 декабря принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновенных акций. О планах по реорганизации сообщалось ещё в июне 2022 года. Краевое правительство внесло соответствующие изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества на 2022-2024 годы в соответствии с требованием федерального законодательства. В январе 2023 года было принято распоряжение о приватизации ПКГУП, держателями 100% акций стали краевые власти.

Организация управляла региональной сетью автовокзалов и билетных касс. Два года назад край заключил концессионное соглашение на 20 лет с ООО «Автовокзалы Прикамья» об обслуживании автовокзалов, автостанций и кассовых аппаратов. По соглашению, концессионер должен провести реконструкцию транспортной инфраструктуры общей стоимостью 164,9 млн руб.

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