Андрей Стрельцов «Амкар» сообщил о подписании первого новобранца Андрей Придюк возвращается в Пермь Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Защитник Андрей Придюк стал первым новичком пермского футбольного клуба в этом межсезонье. ​ О подписании контракта сообщили в пресс-службе «Амкара».

Футболист родился в 1994 году в Краснокамске. Воспитанник «Амкара» дебютировал за основную команду «красно-чёрных» при Станиславе Черчесове в домашнем матче Премьер-лиги против «Кубани» в ноябре 2013 года. ​ Также он выступал за футбольные клубы «Тамбов», «Чайка»​ и пермскую «Звезду». ​

Придюк уже играл за возрождённый «Амкар» в сезоне 2022/23. Он провёл 11 матчей во Второй лиге и Кубке России. Летом 2023 года стал футболистом нижнетагильского «Уралец-ТС». Футболист будет выступать под 45-м номером.

Также на сайте команды размещена информация о продлении контракта с Кириллом Бурыкиным. Он остаётся в Перми ещё на сезон, до 2025 года. Полузащитник выступает за «Амкар Пермь» с июня 2023 года. Провёл 18 игр и забил 2 гола.

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