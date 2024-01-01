Максим Артамонов В 2023 году в Перми было отловлено более 1300 бездомных собак По данным чиновников, за пять лет покусы сократились вдвое Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за пять лет в два раза снизилось количество покусов со стороны животных без владельцев, а в прошлом году с улиц города было отловлено более 1,3 тыс. бездомных собак. Об этом в рамках Часа депутата на пленарке Пермской городской думы рассказала первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова. Чиновница представила доклад о деятельности городского управления по экологии и природопользованию за 2023 год.

Она напомнила, что в Перми действует муниципальное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев». Оно занимается отловом животных по информации, поступающей от жителей. В 2021 году с улиц города было отловлено 1118 животных, в 2022-м — 1254 (передано новым хозяевам 1213), а в 2023-м их количество составило уже 1304 (передано новым хозяевам 1312).

Из презентации Ольги Андреяновой

«Таких результатов удалось добиться благодаря принятию в 2020 году решения о невыпуске животных без владельцев в места прежнего обитания. Несмотря на сложившуюся практику в других городах, полагаю данное решение правильным. Собаки после выпуска сбиваются в стаи, принимают поведение агрессивного вожака и могут нанести существенный вред здоровью жителей города», — сказала чиновница.

Сейчас 823 животных находится в содержании профильного муниципального казённого учреждения.

Всего в Перми действует четыре приюта для бездомных собак. При этом два учреждения (на ул. Пензенской, 72 и Причальной, 5) переданы в безвозмездное пользование некоммерческим организациям, а муниципальными остаются приюты на ул. Соликамской, 271 и Верхнемуллинской, 106а.

Ольга Андриянова также рассказала, что планируется ввод нового приюта на ул. Верхнемостовой, 38, который рассчитан на 900 собак. Это позволит закрыть слабо приспособленное учреждение на ул. Соликамской.

Из презентации Ольги Андреяновой

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре прошлого года теруправление Росимущества в Пермском крае передало пермским властям имущественный комплекс, состоящий из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га. Он находится в м/р Верхнемостовая, на территории бывшего свинокомплекса. Там будет построен новый приют для безнадзорных животных, рассчитанный на 1,5 тыс. особей.

Для этих целей из краевого бюджета была выделена субсидия 86,8 млн руб., а из городского — средства в размере 877,3 тыс. руб.

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