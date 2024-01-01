В 2024 году Пермский край увеличил ввоз свежих томатов из Казахстана Поделиться Твитнуть

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировали ввоз в Прикамье 18 тонн томатов из Казахстана. Помидоры предназначены для реализации в торговых сетях региона.

В грузе были взяты пробы, проконтролированы сопроводительные документы. По результатам лабораторного анализа, проваедённого специалистами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР», карантинных вредных организмов в продукции не выявлено. В итоге на продукцию оформили акт карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающий право на продажу помидоров.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, при исследованиях томаты проверили на наличие вируса коричневой морщинистости плодов, мозаики пепино и пятнистого увядания.

В Управлении также сообщили, что с начала 2024 года на территорию Пермского края из Республики Казахстан поступило 84 тонны томатов, это на 68% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Тогда в Прикамье успели завезти 50 тонн казахстанских помидоров.

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