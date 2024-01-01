В Пермском крае высаженным не на своей станции пассажирам поезда начислят бонусы Инцидентом заинтересовалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В Федеральной пассажирской компании (ФПК) отреагировали на инцидент с шестью пассажирами поезда №115/116 Томск—Адлер. Ночью 22 января их ошибочно высадили на станции Щучье Озеро — за 51 км от нужной им станции Чернушка в Пермском крае.

Как рассказали в компании, случилось это по ряду обстоятельств: были неблагоприятные погодные условия, поезд опаздывал, проводник неверно определила местоположение.

Когда пассажиры поняли, что вышли не на той станции, было уже поздно, поезд ушёл, и им пришлось добираться до пункта назначения самостоятельно. По сообщению СМИ, как минимум один пассажир получил переохлаждение.

«22 января, из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда №115/116 Томск—Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро. Пассажиры ехали до станции Чернушка, — говорится в сообщении ФПК. — Федеральная пассажирская компания приносит свои извинения пассажирам. В качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7 тыс. баллов «РЖД бонус».

Тем временем, Красноуфимская транспортная прокуратура начала проверку по сообщениям в соцсетях о возможном нарушении прав пассажиров при оказании услуг перевозки на железной дороге в Пермском крае.

«Прокуратура проверит обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

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