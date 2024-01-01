В Перми оскорблявшего воспитанников тренера оштрафовали на 3 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми тренер спортивной школы привлечён к ответственности за оскорбление своих воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Прокуратурой Свердловского района Перми была проведена проверка коллективного обращения законных представителей воспитанников хоккейной команды «Академия 2008 года», которое поступило от уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае. В нём сообщалось, что тренер Спортивной школы «Академия игровых видов спорта», которая входит в состав КГБУ, систематически оскорблял и унижал несовершеннолетних воспитанников.

В ходе проверки данная информация подтвердилась. Прокурором было направлено представление руководителю спортивного учреждения, а в отношении тренера возбуждено административное дело в соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мировым судьёй было вынесено постановление о признании тренера виновным, назначено административное наказание в виде штрафа 3 тыс. руб., а также применена дисциплинарная мера в виде замечания.

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