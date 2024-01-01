Из Перми отменили часть рейсов в Хургаду
Причиной называют отсутствие спроса
По данным онлайн-табло международного аэропорта «Пермь», отменены все январские и некоторые февральские чартерные рейсы авиакомпании Azur Air между Пермью и египетской Хургадой. Организатором перелётов выступал туроператор Anex.
Источник издания «Коммерсантъ-Прикамье», знакомый с туристическим рынком, пояснил, что основной причиной отмены большого количества перелетов на египетский курорт стал низкий спрос.
Чартерная программа из Перми на другой египетский курорт, Шарм-эль-Шейх, которую обеспечивает авиакомпания Almasria Universal Airlines при поддержке туроператора Coral, не подверглась изменениям.
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