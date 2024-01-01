На владельца контактного зоопарка Перми возбудили уголовное дело Предприятие работало без лицензии Поделиться Твитнуть

зоосад "Тортуга" / фото: vk.com/permzoopark

В Перми возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве при размещении контактного зоопарка «Стражи Галактики» в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По результатам проверки надзорным органом установлено, что индивидуальный предприниматель организовал контактный зоопарк без необходимой лицензии.

Прокурор сначала возбудил административное дело в отношении владельца зоопарка, а потом направил заявление в суд с требованием прекратить работу зверинца. В результате суд присяжных удовлетворил требования надзорного органа, признав владельца виновным, и привлёк его к административной ответственности.

Однако позднее выяснилось, что предприниматель проигнорировал судебный запрет и продолжил деятельность без лицензии. В связи с этим прокурор направил документы в правоохранительные органы, которые возбудили уже уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Напомним, нарушения в работе контактных зоопарков «Тортуга» и «Стражи галактики» прокуратура выявила в ходе проверки в феврале 2022 года. Тогда было установлено, что владелец объектов — индивидуальный предприниматель - оказывал услуги по демонстрации животных в отсутствие разрешительных документов. Решением суда работа двух зоопарков была запрещена.

Как позднее уточняли в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре, ИП в декабре 2022 года получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке «Тортуга» (в пермском ЦУМе), а зооклуб «Стражи галактики» в ЖК «Галактика» (на остановке Гознак) должен был оставаться закрытым.

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