Пермский краевой суд подтвердил нарушения в работе контактных зоопарков «Тортуга» и «Стражи галактики» Организации работали без лицензии Поделиться Твитнуть

зоосад "Тортуга" / фото: vk.com/permzoopark

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Дзержинского районного суда о запрещении двум пермским контактным зоопаркам «Тортуга» и «Стражи галактики» осуществлять деятельность по демонстрации животных до момента получения лицензии.

Нарушения в работе данных предприятий прокуратура выявила в ходе проверки ещё в феврале 2022 года. Тогда было установлено, что владелец объектов — индивидуальный предприниматель оказывал услуги по демонстрации животных в отсутствии разрешительных документов.

Как уточнили в Пермской межрайонной природоохранной прокуратуре, ИП в декабре 2022 года получил лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке «Тортуга». «Исполнение судебного акта в остальной части находится на контроле органа прокуратуры», — отметили в ведомстве.

Напомним, зоосад «Тортуга» работает в пермском ЦУМе, а зооклуб «Стражи галактики» — в ЖК «Галактика» на остановке Гознак.

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