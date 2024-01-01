В Перми начался снос шести аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе Перми начался снос шести аварийных многоквартирных домов, расположенных на ул. Маяковского. Это здания с номерами 3, 5, 7, 9, 11 и 13. Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства городской администрации.

Эти двухэтажные здания были возведены с 1921 по 1980 годы, в них было 49 квартир, в которых проживали 127 человек. Всем им предоставлено другое жильё либо выплачены денежные компенсации.

В департаменте отчитались о завершении сноса аварийных домов на ул. Байкальской, 28 и 30. Работы проводились с использованием специализированной техники МУП «Полигон». В настоящее время с участков продолжается вывоз мусора.

Всего с начала 2024 года в Перми снесено шесть аварийных домов. Помимо зданий на Байкальской, это дома по ул. Левшинской, 34, 35, 41, 43. Освободившиеся земельные участки власти планируют использовать для строительства новых домов, социальных объектов и развития культурно-отдыховой инфраструктуры, сообщили в мэрии.

В прошлом году в Перми всего было снесено более 80 аварийных зданий.

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