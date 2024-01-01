Алёна Бронникова На реализацию переданных краю полномочий по дорожному хозяйству Перми выделено 164 млн рублей Полномочия муниципалитета с 1 января перешли на уровень региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Центр безопасности дорожного движения Пермского края» получил 164,4 млн руб. на реализацию полномочий в части дорожного хозяйства Перми, переданных от муниципалитета на краевой уровень с 1 января 2024 года. Об этом на заседании комитета регионального парламента по развитию инфраструктуры рассказал директор ведомства Александр Власов.

На само содержание и ремонт технических средств, переданных от города, было направлено 104,7 млн руб. Ещё 51,4 млн — на приобретение техники и оборудования, которые необходимы для осуществления полномочий, и 8,3 млн — для обновления существующих светофорных объектов в Перми.

Кроме этого, учреждение перешло на новую модель ведения хозяйственной деятельности. По словам чиновника, она предусматривает переход на выполнение работ по госзаданию собственными силами и с меньшим привлечением подрядных организаций, что позволяет сэкономить и перераспределить денежные средства.

«Цель изменения — направление средств на опережающие темпы модернизации существующего имущества, именно техники. За счёт изменения модели ведения хозяйственной деятельности произошло сокращение расходов на содержание на 124,9 млн руб.», — пояснил Власов.

При этом возникла необходимость приобретения техники. Сумма затрат составила 65,9 млн руб. Остаток направили на обновление системы весового контроля, фотовидеофиксации и на развитие интеллектуально-транспортной системы (ИТС). В рамках ИТС в 2023 году из федерального бюджета было выделено 144,9 млн, из регионального — 176,2 млн руб.

Изменения сказались и на штатной численности. За год количество бюджетных ставок (служащих и рабочих специальностей) выросло на 100.

В прошлом году депутаты заксобрания Прикамья поддержали передачу на краевой уровень трёх групп полномочий по дорожному хозяйству на неограниченный срок, начиная с 1 января нового года, а именно: организацию и мониторинг дорожного движения на автодорогах общего пользования местного значения, содержание дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.