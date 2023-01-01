Алёна Бронникова Часть полномочий по дорожному хозяйству Перми переданы краевым властям Законопроект принят в двух чтениях Поделиться Твитнуть

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На пленарном заседании Законодательного собрания Прикамья 22 июня депутаты в двух чтениях без обсуждений поддержали законопроект о передаче отдельных полномочий по дорожному хозяйству от администрации Перми краевым властям.

Согласно документу, региону будут переданы три группы полномочий по содержанию и установке дорожных знаков, содержанию и эксплуатации средств фото- и видеофиксации и датчиков учёта движения, а также обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Перми. Передаваемые полномочия касаются всех улиц центральных районов, вторая и третья группы — всех улиц и дорог города.

Сейчас полномочия находятся в ведомстве МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», ряд функций выполняет КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. После вступления в силу рассмотренного законопроекта на краевом уровне будет функционировать центр, который обеспечит полный цикл, сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета заксобрания. При подготовке нормативного документа учтены замечания и предложения прокуратуры Пермского края, а также государственно-правового управления и управления аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента. Представитель администрации столицы региона отметил, что возражений по поводу принятия законопроекта на сегодняшний день нет. Инициативу на рассмотрение депутатами заксобрания внёс губернатор Прикамья.





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