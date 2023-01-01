Профильный комитет ЗС одобрил передачу региону полномочий по дорожному хозяйству Перми И рекомендовал принять законопроект сразу в двух чтениях Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Члены комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собарния Пермского края одобрили проект закона о передаче полномочий по дорожному хозяйству Перми к региону и рекомендовали принять его на июньском пленарном заседании в двух чтениях, об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«При подготовке нормативного документа в нём будут учтены замечания и предложения прокуратуры Пермского края, а также государственно-правового управления и управления аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента. Представитель администрации Перми отметил, что возражений по поводу принятия законопроекта на сегодняшний день нет», — говорится в информации.

Напомним, ранее законопроект на рассмотрение Законодательного собрания внёс губернатор Пермского края.

В ведение региона хотят передать организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, содержание дорожных знаков, оборудования для автоматической фиксации и мониторинга интенсивности движения транспорта.

Перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счёт бюджета Пермского края.





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