Алёна Бронникова Количество мобильных комплексов фотовидеофиксации в Прикамье выросло до семи Оборудование позволило захватить все точки аварийности в регионе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 1 января 2024 года количество мобильных комплексов фотовидеофиксации выросло до семи. Как рассказал на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры директор регионального ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» Александр Власов, за год было приобретено шесть таких средств.

Комплексы устанавливают на автомобили, которые являются полноценными участниками дорожного движения, для фиксации нарушений ПДД. По словам чиновника, они показали эффективные результаты.

«Они себя зарекомендовали. В связи с тем, что средство передвигается, оно захватывает больше точек аварийности. Мы этими семью средствами захватили все точки, которые нам дало МВД для работы по данному направлению», — добавил он.

При этом количество передвижных комплексов, так называемых «треног», в 2023 году сократилось с 49 до 33. Власов отметил, что это оборудование 2008-2010 годов технически устарело и больше не пригодно для осуществления своих функций.

В прошлом году бюджет Прикамья пополнился почти на 1 млрд руб. оплаченных административных штрафов за нарушения на дорогах региона. Нарушения были зарегистрированы с помощью устройств фотовидеофиксации и весогабаритного контроля.





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