Алёна Бронникова За 2023 год водители в Прикамье оплатили около 1 млрд рублей штрафов Нарушения были зарегистрированы с помощью весового контроля и фотофиксации Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Доходы бюджета Пермского края в 2023 году пополнились почти на 1 млрд руб. за счёт оплаченных штрафов собственниками транспортных средств. Об этом на заседании комитета регионального заксобрания по развитию инфраструктуры 23 января сообщил директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения» в Прикамье Александр Власов.

По словам чиновника, сумма вынесенных административных штрафов гораздо больше. Нарушения регистрируются в рамках весогабаритного контроля и фотовидеофиксации.

«По автоматической фиксации, нарушениях по весогабаритному контролю — 290 млн руб. По фотовидеофиксации — в районе 700 млн руб. Мы её немного не достигли в связи с привыканием и с выходом из строя некоторых комплексов фиксации, которые мы не заменили», — рассказал Власов.

По данным за 2022 год, сумма оплаченных штрафов оказалась намного ниже. По фотовидеофикации достичь плановой цифры порядка 700 млн руб. удалось. А по весовому контролю в бюджет поступило всего около 20 млн руб.

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