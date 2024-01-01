Максим Артамонов Эдуард Соснин призвал депутатов гордумы верить в Пермь И перестать говорить о том, что молодёжь уезжает Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На пленарном заседании Пермской городской думы, которое проходит 23 января, глава Перми Эдуард Соснин призвал депутатов перестать говорить о том, что молодёжь уезжает из краевой столицы. Обсуждение состоялось в рамках Часа депутата, когда рассматривался вопрос реализации молодёжной политики в городе.

С докладом по этой теме выступила и.о. заместителя главы Перми Екатерина Мальцева.

Часть депутатов высказали мнение, что из города продолжается отток молодёжи. С этим не согласился глава Перми Эдуард Соснин.

«Я попрошу на наших площадках мыслить немного другими категориями. Мне кажется, прозвучала некая стереотипизация «молодёжь уезжает». Слушайте, хватит не верить в Пермь. Если мы уже с вами об этом говорим, у меня другие данные», — сказал Соснин.

Чиновник сослался на темпы ввода жилья в городе, которые бьют рекорды на протяжении последних трёх лет. Он отметил, что население Перми как минимум не сокращается, и в ближайшей перспективе не ожидается его глобального сокращения.

«Поэтому, коллеги, нам ни в коем случае не надо мыслить категориями «молодёжь уезжает». Наоборот, мы говорим о том, что у нас молодёжи много, она прибывает, количество мероприятий возрастает, охват должен увеличиваться, активность должна проявляться во всех социальных сетях. Хватит не верить в Пермь, у нас всё только впереди», — отметил глава города.

Как ранее писал «Новый компаньон», на сегодняшний день в краевой столице проживают 285 535 молодых людей 14-35 лет. Это 45% от общей численности молодёжи Прикамья.

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