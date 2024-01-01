Бродячий кот стал причиной крупной коммунальной аварии в Прикамье Животное спровоцировало отключение очистных сооружений в Яйве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Причиной крупной коммунальной аварии в Яйве Пермского края стал бродячий кот. Животное случайно запрыгнуло на провода трансформатора в зоне очистных сооружений. Произошло короткое замыкание, в результате которого без водоснабжения остались 8 тыс. жителей посёлка, а животное погибло. Об этом сообщили в МП «Коммунальные электрические сети» Александровского округа.

Из-за ЧП 22 января в Яйве на дистанционку перевели школу, а детские сады закрыли. К домам был организован подвоз воды.

Как передают «Вести-Пермь», на замену трансформатора потребовалось полтора часа, а на очистку территории от снега — почти сутки. По словам Николая Якимова, директора МП «Коммунальные электрические сети», в выходные шли снегопады, поэтому доступность к оборудованию была ограничена.

По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина ситуация была взята на особый контроль в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства. Ремонт был завершён во второй половине дня понедельника. К вечеру 22 января было восстановлено водоснабжение.

Что касается трансформаторной станции, решено провести работы по её дополнительной обшивке, чтобы впредь сюда не могли проникнуть животные или случайные люди.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.