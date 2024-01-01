Максим Артамонов В посёлке Пермского края возобновилось водоснабжение Оно приостанавливалось из-за аварии на очистных сооружениях Поделиться Твитнуть

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Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, в посёлке Яйва Александровского округа завершены работы по установке нового трансформатора на очистных сооружениях. Сейчас идёт запуск системы водоснабжения посёлка.

По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина ситуация была взята на особый контроль в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства.

Как ранее писал «Новый компаньон», жители Яйвы остались без воды из-за короткого замыкания электрического трансформатора на очистных сооружениях. От водоснабжения был отключён весь посёлок.

В связи с этим 22 января школа перешла на заочное обучение, а детские сады не работают.

На время ремонта местные власти организовали подвоз воды для жителей.

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