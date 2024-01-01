Максим Артамонов
Посёлок Яйва в Пермском крае остался без водоснабжения
На очистных сооружениях перегорел трансформатор
В посёлке Яйве Александровского округа Пермского края жители остались без воды из-за короткого замыкания электрического трансформатора на очистных сооружениях. Без холодного водоснабжения остался весь посёлок. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём telegram-канале.
«Работы по замене трансформатора уже начались. По моему поручению ситуацию на контроль взяло краевое МинЖКХ», — пояснил глава Прикамья.
Работы выполняет местное МУП «Коммунальные электрические сети».
В соцсетях жители Яйвы пишут, что 22 января школа переходит на заочное обучение, а детские сады не работают.
Пока идёт ремонт, местные власти должны подвозить для жителей воду. Информация о времени и точках подвоза администрация должна разместить в своих соцсетях.
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