Агитировать за Владимира Путина в Пермском крае будут 10 тысяч человек Координацией агитационной работы будут заниматься примерно 20 «полевых» организаторов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае создаётся сеть агитаторов, которая будет поддерживать действующего главу РФ Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Региональное отделение «Единой России» и избирательный штаб кандидата намерены привлечь к работе в выборной кампании 10 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Источник издания подчеркнул, что сеть будет создана на основе активистов, которые уже работали на предыдущих выборах в Законодательное собрание, Пермскую городскую думу и другие местные представительные органы власти. В настоящее время составляются списки, привлекается актив от «Единой России», а также создаются штабы общественной поддержки на предприятиях.

Координацией агитационной работы будут заниматься примерно 20 «полевых» организаторов. Каждому из них предстоит работать с около 100 тысячами избирателей. У каждого «полевика» будет в подчинении от 30 до 40 «бригадиров», которые будут координировать деятельность агитаторов и волонтёров на местах.

Как утверждает источник, эту агитационную сеть общей численностью около 10 тыс. человек планируется использовать и на выборах губернатора Пермского края в 2025 году.

Голосование на выборах президента РФ намечено на период с 15 по 17 марта. Действующий глава страны, Владимир Путин, выступает на выборах в качестве самовыдвиженца, но с поддержкой от «Единой России».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.