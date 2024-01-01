Фотографу из Перми Григорию Скворцову ФСБ предъявила обвинение в госизмене Срок его ареста 22 января был продлён Поделиться Твитнуть

Григорий Скворцов

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России предъявили фотографу и музыканту из Перми Григорию Скворцову официальное обвинение в рамках следствия по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Подробности уголовного дела в отношении Скворцова не приводятся, силовики ссылаются на конфиденциальность материалов.

Григория Скворцова задержали, а затем арестовали в ноябре прошлого года. В понедельник, 22 января, срок его ареста был продлён. Фотограф находится под стражей в СИЗО «Лефортово», сообщили агентству в Лефортовском суде Москвы.

На страницах Григория Скворцова в социальных сетях можно обнаружить фотографии заброшенных и действующих заводов Перми. В 2017 году он был удостоен награды за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края. Кроме того, в 2014 году Скворцов основал индастриал-группу Jagath, которая проводила свои выступления в шахтах, на заброшенных стройках и в цехах заводов.

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