В Пермском крае женщина осуждена за жестокое убийство домашнего кота Она нанесла увечья животному в присутствии детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Она была признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершённое в присутствии малолетнего).

В суде было установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде многоквартирного дома нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей. В результате противоправных действий злоумышленницы животное погибло на месте происшествия.

Суд приговорил виновную к полутора годам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка. Приговор вступил в законную силу.

В правоохранительных органах напомнили, что, став свидетелем жестокого обращения с животным, вы вправе подать заявление в полицию, и лучше это сделать по месту совершения преступления. Если вы подаёте заявление после того, как увидели ролик в интернете, в котором демонстрируется жестокое обращение с животным, убедитесь, что событие произошло на территории России, а также постарайтесь выяснить его конкретное место и время. Если полиция не проводит необходимых процессуальных процедур (опрос свидетелей, изъятие записей камер видеонаблюдения и т.д.) или вообще не принимает заявление, то следует обратиться в прокуратуру.

Законодательством РФ в отношении живодёра по решению суда может быть выбрана одна из мер наказания в соответствии со степенью тяжести поступка: от штрафа. обязательных и исправительных работ до лишения свободы на срок до трёх лет.

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