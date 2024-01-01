В Перми в новом здании художественной галереи начата отделка помещений Первая выставка должна состояться осенью 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В Перми завершается строительство нового здания художественной галереи. Сейчас там идёт отделка помещений, монтаж воздуховодов, системы электроснабжения, несущих конструкций и витражей стеклянного фасада и фасада из композитных материалов. Об этом на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что новое здание галереи позволит увеличить показ коллекции почти на 20%. Всего в новой экспозиции будет представлено 15 разделов вместо привычных четырёх.

По словам главы Прикамья, на сегодняшний день разработан детальный план переезда, комплектации и открытия экспозиций в новом здании. Первую выставку планируется провести осенью 2024 года.

После переезда галерея ежегодно сможет принимать в два раза больше посетителей. У неё появятся библиотека, ремесленные мастерские, детская зона и кафе.

Губернатор Махонин полагает, что новое здание музея станет архитектурным достоянием Перми, одним из самых современных культурных музейных центров за пределами двух столиц.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце декабря 2023 года была завершена перевозка 31,6 тыс. экспонатов Пермской галереи во временное фондохранилище на ул. Окулова, 75, а здание Кафедрального собора на Комсомольском проспекте окончательно передано Пермской епархии.

Новое здание строится на территории культурного кластера «Завод Шпагина». Общая площадь объекта составит более 20 тыс. кв. м.

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