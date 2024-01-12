Екатерина Артёмова В Пермском крае собрали 2,7 тысячи подписей в поддержку Бориса Надеждина План по сбору подписей в регионе выполнен Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Бориса Надеждина

В Пермском крае собрано 2,7 тыс. подписей за выдвижение Бориса Надеждина кандидатом в президенты РФ от непарламентской партии «Гражданская инициатива». По информации на сайте избирательного штаба политика, план по сбору подписей в регионе выполнен. Всего в России сейчас собрано почти 81,4 тыс. подписей за Надеждина. Для его регистрации на выборах осталось собрать 18,6 тыс. подписей.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. На данный момент Центризбирком зарегистрировал для участия в них трёх кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Владислава Даванкова (партия «Новые люди») и Николая Харитонова (КПРФ). Им не требовалось собирать подписи, так как они выдвинули свои кандидатуры от партий, представленных в Госдуме.

Кандидатам от внепарламентских партий, как Борис Надеждин, для регистрации нужно собрать не менее 100 тыс. подписей. Помимо Надеждина, на этапе сбора подписей сейчас находятся Сергей Малинкович («Коммунисты России»), Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ирина Свиридова («Демократическая партия России»).

В качестве самовыдвиженцев на выборы идут действующий президент РФ Владимир Путин, а также блогер Рада Русских и Анатолий Баташев. Им необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей. Сегодня ТАСС сообщил, что представители штаба Путина принесли в ЦИК подписи избирателей, необходимые для его регистрации в качестве кандидата на выборах.

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