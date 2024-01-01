В Прикамье коронавирусом заболели ещё 354 человека Всего с начала пандемии в регионе выявлено более полумиллиона случаев заболевания Поделиться Твитнуть

За неделю 15-21 января в Пермском каре выявлено 354 случая заболевания COVID-19 (13,6 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 172 случая — 48% от общего числа заболевших. Всего на территории Прикамья с начала пандемии выявлено 500 722 подтвержденных случая коронавируса.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант коронавируса «омикрон».

Напомним, за предыдущую неделю, с 8 по 14 января, в Пермском крае было выявлено 546 новых случаев заражения COVID-19.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 19 января правительство Пермского края приступило к исполнению комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. План был принят в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 49,5% с 8 по 14 января. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 90,7%, увеличился и уровень госпитализации.

По результатам лабораторного мониторинга на второй календарной неделе 2024 года отмечалось увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных находок до 65,5%. Среди вирусов гриппа преобладает А (H3N2)».

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