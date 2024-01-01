В Пермском крае спасли двух рыбаков Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В с. Нижние Муллы Пермского МО утром 21 января специалисты Пермской краевой службы спасения эвакуировали с тонкого льда двух рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

Звонили в экстренные службы непосредственно пострадавший рыбак и его супруга (она тоже находилась на льду). Люди сообщали, что находятся в 100 м от берега, уже начали проваливаться и вынуждены лежать на льду, отчего у них намокла одежда, самостоятельно выбраться не могут.

По вызову выехали четыре спасателя и две единицы техники. Совместно с аварийно-спасательными формированиями округа оказавшихся в ловушке пермяков вывели на берег. От медицинской помощи спасённые отказались.

С любителями зимней рыбалки провели разъяснительную беседу об опасности выхода на тонкий лёд.

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