Алёна Бронникова Краевой минкульт хочет сохранить идею арт-объекта «Пермские ворота» Поиск решений продолжается Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство культуры Прикамья и музей современного искусства PERMM работают над сохранением идеи арт-объекта «Пермские ворота», установленного в краевой столице. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минкульт совместно с PERMM продолжает анализировать возможные варианты работы с арт-объектом «Пермские ворота». Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, продолжаем поиск возможных решений», — прокомментировали в министерстве.

О демонтаже заговорили год назад, когда выяснилось, что объект попадает в зону строительства дорожной развязки перед третьим камским мостом. Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева заявила, что арт-объект снесут, так как перенос на другую площадку невозможен. При этом сам образ «Пермских ворот» должен остаться в городе, так как является одним из «мощнейших маркетинговых объектов территории», считает она. В данный момент обсуждается вопрос, как попрощаться с арт-объектом и можно ли сделать из брёвен сувениры.

«Пермские ворота» — вариация на тему триумфальной арки, арт-объект, сложенный из еловых брёвен, — был установлен на площадке напротив железнодорожного вокзала Пермь II в 2011 году. На протяжении всего своего существования он порождал многочисленные дискуссии.

В 2020 году вокруг объекта установили забор, поскольку он стал аварийным и небезопасным. В конце 2022 года музей PERMM снял с баланса «Пермские ворота» и передал арт-объект Управлению капстроительства Пермского края.





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