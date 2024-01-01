Судебные приставы Пермского края за год арестовали более 1,3 тысячи автомобилей Самым дорогим арестованным авто стал Maybach за 19 млн рублей Поделиться Твитнуть

В 2023 году судебные приставы Пермского края арестовали 1 323 автомобиля (большая часть — иномарки), принадлежащих должникам, общей стоимостью более 670 млн руб. При этом 232 единицы транспорта специалистам пришлось разыскивать, так как неплательщики пытались их спрятать. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Прикамью.

Самые дорогостоящими арестованными автомобилями в 2023 году стали Mercedes-Benz 4 Matic Maybach, 2019 года выпуска (его стоимость оценивалась в 19 млн. руб.) и PORSCHE MACAN 2019 года выпуска (4 млн. руб.).

Дороже всех с торгов были проданы арестованные за долги владельцев BMW X3 XDRIVE20D и Peugeot Traveller — 2,67 млн руб. и 2,55 млн руб. соответственно.

Всего на реализацию в 2023 году судебные исполнители передали 761 автомобиль на общую сумму 292,5 млн. руб. Было продано 256 машин, взыскателям было перечислено 83 млн руб. Ещё 102 транспортных средства стоимостью более 43 млн руб. были отданы взыскателям в счет погашения долга.

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