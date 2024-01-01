Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным и близким погибших Поделиться Твитнуть

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин опубликовал в своём telegram-канале пост, посвящённый обстрелу продуктового рынка в Донецке 21 января силами ВСУ. В результате удара погибли более 20 человек, десятки ранены.

«Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьёт по мирным жителям — удар пришёлся по продуктовому рынку, в выходной день», — написал глава Пермского края.

Напомним, 21 января ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Был обстрелян оживлённый рынок в микрорайоне Текстильщик в Донецке.

На данный момент подтвердилась информация о 27 погибших, ещё около двух десятков человек пострадали. По информации ТАСС, погибли двое детей.

Генсек ООН Антониу Гуттериш выступил с осуждением удара по Донецку. В Совбезе ООН по инициативе России 22 января будет проведено специальное заседание.

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