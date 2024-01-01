Максим Артамонов В декабре прошлого года рынок новых авто в Прикамье вырос на 69% В регионе было зарегистрировано более 1,8 тысяч автомобилей Поделиться Твитнуть

Профессиональное сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA подсчитали, выяснили, как изменился рынок новых автомобилей в Пермском крае в декабре прошлого года. Как выяснилось, всего в Прикамье за этот месяц было зарегистрировано 1881 новых машин — это на 69,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года (1112 новых авто). Об этом со ссылкой на исследование сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В лидерах среди новых авто оказалась Lada — за месяц пермяки купили 707 машин этой марки. При это отечественный автомобиль занимает первые место как по доле, так и по объёмам регистрации на пермском авторынке

Второе место по числу проданных машин занял Haval (234), третье — за Chery (216), четвертое — за Geely (142). На пятом месте по продажам оказался Changan (97).

Как отмечают аналитики, наибольший рост в декабре прошлого года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) показал Changan (на 9600%). Далее идут Mazda (на 1400%) и Geely (на 283,8%).

При этом в декабре больше всего упали объёмы регистрации автомобилей Mitsubishi (на 83,8%), Hyundai (на 74,7%) и Kia (на 56,7%).

Сообщество «Автомаркетолог» и аналитики VERRA также отмечают, что в декабре прошлого года количество зарегистрированных автомобилей в Пермском крае сократилось 15,5%.

Всего сейчас в Прикамье поставлено на учёт более 6180 подержанных машин. В декабре 2023 года — 7316.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.