Алёна Бронникова Библиотекарь из Прикамья одержал победу в «Своей игре» Трансляция следующей программы с его участием состоится 21 января Поделиться Твитнуть

Скрин видео, телеканл НТВ

Работник детской библиотеки из Березников Виктор Абдураманов стал победителем в интеллектуальной викторине «Своя игра» на НТВ. Трансляция программы состоялась 20 января.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте «Своей игры», 37-летний Виктор Абдураманов принимал участие в шоу 11 раз, за это время он одержал победу пять раз. Трансляция ставшей первой в 2024 году игры была юбилейной, десятой. Соперников он обыграл с большим отрывом, заработав 15,7 тыс. баллов и получил право на участие в следующей программе за центральным игровым столом.

Как рассказал Виктор perm.aif.ru, съёмки проходили ещё в ноябре 2023 года. Его близкие до сих пор не знают исхода игры, болеют за него и смотрят шоу по телевизору. По его словам, игра во время съёмки почти не отличается от того, что в итоге выходит в эфир. Действие прерывают редко, и «мечтать и оценивать вопросы некогда, ведь соперники витать в облаках не будут».

Следующая трансляция «Своей игры» выйдет на НТВ сегодня, 21 января. Соперниками пермяка станут программист Дмитрий Васильев из Иваново и педагог Александра из Москвы. Для них это будет первая игра.

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