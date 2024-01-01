Максим Артамонов
На "Соликамскбумпроме" произошёл пожар
Во время происшествия никто не пострадал
В Соликамске загорелось одно из зданий "Соликамскбумпрома" на ул. Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы сегодня в 15:15.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, прибывшие на место огнеборцы установили, что горит транспортировочная лента.
К тушению пожара было привлечено 39 человек и 11 единиц спецтехники.
Предварительно площадь пожара составила 100 кв. м.
До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Пожар был локализован в 16:45, горение — в 16:52.
В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и призывают быть внимательными и осторожными при обращении с огнём.
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