Максим Артамонов На "Соликамскбумпроме" произошёл пожар Во время происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: |ПБ| Подслушано Боровск Соликамск Культурный

В Соликамске загорелось одно из зданий "Соликамскбумпрома" на ул. Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы сегодня в 15:15.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, прибывшие на место огнеборцы установили, что горит транспортировочная лента.

К тушению пожара было привлечено 39 человек и 11 единиц спецтехники.

Предварительно площадь пожара составила 100 кв. м.

До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Пожар был локализован в 16:45, горение — в 16:52.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и призывают быть внимательными и осторожными при обращении с огнём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.