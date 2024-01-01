Андрей Стрельцов «Молот» впервые за два года обыграл «Нефтяник» Это четвертая победа подряд «молотобойцев» в чемпионате ВХЛ Поделиться Твитнуть

Фото:: Хоккейный клуб «Молот»

Хоккеисты «Молота» провели очередную выездную игру в Альметьевске. Соперник был неудобный — ХК «Нефтяник». Этого соперника пермской команде не удавалось обыграть два года.

Всё решилось в дополнительной пятиминутке. Основное время встречи завершилось вничью — 3:3. При этом подопечным Павла Зубова пришлось догонять соперника, который вёл в счёте.

Голы в составе гостей забили Игорь Зенчиков, Роман Романов и Владимир Пешехонов.

Когда началась игра до первой заброшенной шайбы, хозяева площадки нарушили правило, и хоккеисты «Молота» получили численное большинство. Иван Ларичев сумел поставить победную точку в матче. Итог поединка — 4:3 в пользу пермской команды. Это четвертая подряд победа «Молота» в турнире.

В турнирной таблице чемпионата ВХЛ пермская ледовая дружина поднялась на второе место.

Заключительный поединок выездной серии для «Молота» состоится 21 января в Самарею Пермская команда будет играть против ЦСК ВВС.

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