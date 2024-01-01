Аэропорт Перми заработал в штатном режиме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Аэропорт Перми «Большое Савино» снова работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, все задержанные рейсы готовятся к вылету в Пермь, а также к отправлению из краевого центра.

Так, прилёт самолёта рейса №5039 из Новосибирска, посаженный а Екатеринбурге, ожидается в 22;25 местного времени. Рейс из Москвы №1204 прибудет в «Большое Савино» в 22:40.

Рейс №844 в Нарьян-Мар уже вылетел. Соответственно до 23:35 и 23:40 задерживаются вылеты рейсов №5040 и №1205 в Новосибирск и Москву.

Напомним, с 18 час. по местному времени 19 января, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино (Пермь) перестал принимать и отправлять самолёты. Причиной закрытия стал сильный снегопад, который привёл к падению коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Также в районе аэропорта «Большое Савино» наблюдался сильный боковой ветер.

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