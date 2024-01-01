Максим Артамонов Пермь сковали 10-балльные пробки В городе произошло уже несколько аварий в разных районах Поделиться Твитнуть

По данным сервиса Яндекс.Карты, по состоянию на 18:30 в Перми зафиксированы 10-балльные пробки. В разных районах города — как минимум семь аварий.

Транспортные заторы возникли практически на протяжении всего Комсомольского проспекта — от улицы Ленина до Белинского, всей улице Попова и на значительном участке улицы Ленина.

Также в пробках стоят улицы Луначарского, Революции, Сибирская и другие.

Движение затруднено не только в центре города, но и на подъездах и выездах из Перми. В частности, практически полностью «встала» улица Уральская, пробки наблюдаются на улице Крупской — от Уральской до площади Дружбы. Трудности и на улицах Чкалова — Стаханова.

Серьёзный затор из-за двух аварий образовался на Западном обходе Перми в районе Кондратово.

Сегодня в Перми начался снегопад и метель. Порывы ветра — 15 м/с. Из-за сильных снегопадов по региональным и межмуниципальным трассам с 18:00 ограничено движение грузовых автомобилей. Профилактическая мера будет действовать до 18:00 21 января.

В последний в Перми 10-балльные пробки из-за сильных снегопадов фиксировались 21 ноября.

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