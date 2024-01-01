В Крещенских купаниях поучаствовали более 9 тысяч жителей Пермского края Происшествий не зарегистрировано Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Ночью 19 января в Крещенских купаниях приняли участие более 9 тыс. жителей Пермского края. Происшествий не зарегистрировано. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщает «Рифей».

Всего для православного обряда на территории Прикамья были подготовлены 53 купели. Их оборудовали безопасными ступенями, настилами, осветительными приборами, местами для переодевания и обогрева. На месте дежурили медики, полицейские, сотрудники Центра ГИМС, спасатели и волонтёры.

В Перми санкционированные купели были открыты в трёх местах: на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38), около Пермского Богоявленского мужского монастыря в Верхней Курье (ул. 1-я линия, 53) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём. В Курье окунуться в прорубь можно ещё до 22 час. 19 января, на прудах — до 15 час.

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