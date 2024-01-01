Скончался бывший глава Индустриального района Перми Владимир Тафинцев Ему был 71 год Поделиться Твитнуть

Владимир Тафинцев

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В Перми 14 января скончался Владимир Тафинцев, десять лет (с 2010 по 2019 год) возглавлявший Открытую (сменную) общеобразовательную школу в краевом центре. Об этом сообщается в соцсетях образовательного учреждения.

В некрологе говорится, что Тафинцев был опытным управленцем, талантливым и мудрым воспитателем, сумевшим определить жизненную дорогу многим учащимся и педагогам: "Ученики и педагоги на деле видели невероятную заботу, искреннее желание директора помочь, оказать поддержку. Мы были за ним как за каменной стеной!»

Владимир Тафинцев родился в 1952 году, окончил Пермский государственный университет по специальности преподавателя истории и обществознания. Работал в школе, был чиновником администрации Перми: возглавлял управление по делам защиты семьи и населения, комитет по труду и социальной защите. С 2002 по 2005 год руководил администрацией Индустриального района.

Похороны Владимира Тафинцева состоялись 17 января.

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