Алёна Бронникова Расходы бюджета Прикамья за 2023 год исполнены на 95% Дефицит составил 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам 2023 года в бюджет Пермского края поступили доходы в объёме 243,3 млрд руб. Это на 16,3% превышает годовой план, который составляет 209,2 млрд руб. Такие данные министерство финансов региона приводит по предварительным итогам исполнения бюджета Пермского края за 2023 год.

Налоговые и неналоговые доходы составили 201,6 млрд руб. (83%). Основным источником доходов краевой казны стали налоги на прибыль, план по данной статье оказался перевыполненным. Как сообщает ведомство, по налогам на прибыль организаций это связано с ростом финансового результата по итогам деятельности налогоплательщиков, а по НДФЛ — с увеличением фонда оплаты труда, количества рабочих мест и с выплатой дивидендов.

Расходы бюджета Прикамья в 2023 году составили 244,5 млрд руб. Это на 4,8% ниже планового показателя, который составлял в 259,8 млрд. В полном объёме и в установленные сроки были обеспечены все социально значимые расходы. Больше всего средств было направлено на строительство школ и детских садов, учреждений здравоохранения, дорог, улучшение материально-технической базы учреждений, благоустройство территорий.

Таким образом, краевой бюджет исполнен за прошлый год с дефицитом в 1,2 млрд руб. Коммерческие кредиты отсутствуют. Объём государственного долга за год вырос на 7 млрд и составил 27,6 млрд руб. Уровень долговой нагрузки региона — 13,7% к объёму налоговых и неналоговых доходов. Задолженность составляют кредиты из федерального бюджета, привлекаемые под низкие процентные ставки — от 0,1 до 3%.

Край получил бюджетный кредит на опережающее финансовое обеспечение расходных обязательств по приведению в нормативное состояние автодорог, инфраструктурный бюджетный кредит на строительство ещё трёх автомобильных дорог, а также специальный казначейский кредит на строительство здания Пермской художественной галереи, закупку автобусов для муниципалитетов, строительство дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» и на реконструкцию теплосетей в Чайковском. За счёт этого задолженность увеличилась на 8,2 млрд руб.

В декабре минфин региона сообщал о профиците в 10 млрд руб. Планировалось, что к 1 января дефицит бюджета составит 47,6 млрд руб.

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