Годовой план бюджета Прикамья по доходам перевыполнен на 3,7% За 11 месяцев в казну края поступило 219,4 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Минфин Пермского края опубликовал основные параметры исполнения регионального бюджета, полученные на 1 декабря 2023 года. За 11 месяцев в краевую казну поступило 219,4 млрд руб. Это 103,7% от годового плана доходов, который составляет 211,5 млрд руб.

По налогу на прибыль организаций в бюджет поступило 88,9 млрд руб. (125% от годового плана). Платежи по НДФЛ составили 41,2 млрд руб. (92,6%), по имущественным налогам — 18,7 млрд руб. (97,6%). Акцизов поступило на 13,2 млрд руб. (101,7%), налогов на совокупный доход — на 10,1 млрд руб. (89,5%).

Расходы бюджета региона на 1 декабря составили 209,4 млрд руб., или 80,8% от плана (всего расходы в текущем году должны составить 259,1 млрд руб.). Больше всего средств за десять месяцев этого года было направлено на реализацию программ в сферах образования (50,3 млрд руб.), транспорта (35 млрд руб.) и здравоохранения (34,2 млрд руб.).

На данный момент бюджет Прикамья исполняется с профицитом в 10 млрд руб. Однако по итогам 2023 года прогнозируется дефицит в размере 47,6 млрд руб.

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