Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали победу в Саратове Героем встречи стал голкипер пермской команды Поделиться Твитнуть

Очередную игру в гандбольной Суперлиги «Пермские медведи» провели на берегах Волги. Соперником стал клуб СГАУ — «Саратов». Борьбы в матче не получилось, гости сразу сделали отрыв в семь-восемь мячей и держали эту дистанцию на протяжении всей встречи. Стоит отметить голкипера пермской команды Андрея Дьяченко. Он​ сделал в ходе поединка 13 сейвов (37% надёжности). Это очень хорошие показатели для вратаря.

«Мы хотели сегодня реабилитироваться за домашнюю ничью с «Сунгулем». Поэтому в первую очередь отмечу старание игроков. Мы хорошо играли в нападении и надёжно в защите. Это дало результат», — заявил после игры главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

Сейчас пермский клуб занимает третье месте в турнирной таблице. Следующую встречу «медведи» проведут в Перми 29 января против краснодарского СКИФа.

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