Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В руководстве Пермского театра оперы и балета произошли изменения
В числе новых руководителей – Анастасия Колчанова и Елизавета Хакимова
В Пермском театре оперы и балета с января изменилась структура управления учреждением и кадровый состав руководства.
На должность директора по развитию назначена Анастасия Колчанова, ранее работавшая в продюсерском отделе. Юлия Козлова, занимавшая эту должность, стала руководителем департамента по работе с партнёрами и спонсорами.
Новым руководителем департамента маркетинга и продаж стала Елизавета Хакимова, ранее работавшая специалистом отдела маркетинга.
Как пояснили в театре, изменения связаны с перераспределением управленческих функций. В сферу ответственности директора по развитию входят отныне продюсерский отдел, режиссёрское управление, вопросы аренды, организация гастролей, выполнение госзадания, а также проведение фестивалей и конкурсов.
Директору по маркетингу и продажам подчиняются отделы пиара, маркетинга и продаж, а также администраторы и театральный музей.
Департамент по работе с партнёрами и спонсорами подчиняется непосредственно генеральному директору театра, которым с 15 июня 2023 года является Анна Волк.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.