Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В руководстве Пермского театра оперы и балета произошли изменения В числе новых руководителей – Анастасия Колчанова и Елизавета Хакимова Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

В Пермском театре оперы и балета с января изменилась структура управления учреждением и кадровый состав руководства.

На должность директора по развитию назначена Анастасия Колчанова, ранее работавшая в продюсерском отделе. Юлия Козлова, занимавшая эту должность, стала руководителем департамента по работе с партнёрами и спонсорами.

Новым руководителем департамента маркетинга и продаж стала Елизавета Хакимова, ранее работавшая специалистом отдела маркетинга.

Как пояснили в театре, изменения связаны с перераспределением управленческих функций. В сферу ответственности директора по развитию входят отныне продюсерский отдел, режиссёрское управление, вопросы аренды, организация гастролей, выполнение госзадания, а также проведение фестивалей и конкурсов.

Директору по маркетингу и продажам подчиняются отделы пиара, маркетинга и продаж, а также администраторы и театральный музей.

Департамент по работе с партнёрами и спонсорами подчиняется непосредственно генеральному директору театра, которым с 15 июня 2023 года является Анна Волк.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.